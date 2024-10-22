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المنسق الأممي للسلام بالمنطقة يتحدث عن الوضع الإنساني بغزة

04:59 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

منسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور ويني

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وكالات

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، إنه شاهد مرة أخرى اليوم في غزة الدمار الهائل المستمر والمعاناة العميقة التي يعيشها الناس.

وأضاف المنسق الأممي، أن موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أطلعوني على الوضع الأمني والإنساني المقلق في القطاع، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها سكان غزة هائلة، ومن ذلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: "أكرر دعوة الأمين العام المتكررة لوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى"، موضحا أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وفي نهاية المطاف فإن الحل لغزة هو حل سياسي.

الشرق الأوسط تور وينيسلاند غزة طوفان الأقصى
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