أبو الغيط يحذر من خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدد التجارة البحرية

القاهرة- (د ب أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد، مشيراً إلى خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.

وقال أبو الغيط ، خلال استقباله اليوم هانس جرودنبرج مبعوث الأمم المتحدة لليمن وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، إن الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في الإعراب عن الانزعاج الشديد حيال استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بما يُمثل تهديداً لكافة أنساق العمل الإنساني في البلاد، داعياً جماعة الحوثي إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال.

وعبر أبو الغيط، خلال اللقاء، عن دعمه لجهود المبعوث في التوصل لاتفاقات لخفض التصعيد الاقتصادي في الفترة الأخيرة، معرباً عن أمله في استمرار الهدنة الحالية برغم هشاشتها، مُشدداً على دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن ولكافة الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد.

وأعرب عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كافة مناطق اليمن، مشيراً إلى أن التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد أبو الغيط أنه لا يجب أن يتصور طرفٌ أن بإمكانه الانفراد بالسلطة، وأن كافة المكونات لابد أن يكون لها دورٌ في مستقبل اليمن.

ووفق جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ركز اللقاء على الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية.