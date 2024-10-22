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اتهام موظفة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية بالتعاون مع إيران

04:05 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

وزارة الدفاع الأمريكية

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(وكالات)

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لموقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد اتهامات موجهة إلى موظفة كبيرة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بتسريب وثائق سرية إلى إيران.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن الموظفة المشتبه بها تعمل مديرة لمكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة.

وأفاد المسؤول بالنتاجون، أن الموظفة المشتبه بها تمتلك تصريحًا يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية جدا.

وزارة الدفاع الأمريكية إيران البنتاجون تسريب وثائق سرية
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