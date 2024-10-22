واشنطن بوست: بلينكن سيناقش رد إسرائيل على الهجوم الإيراني خلال اجتماعه بنتنياهو

(وكالات)

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، قوله إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيناقش مع الجانب الإسرائيلي كيفية الرد على هجوم إيران الأخير الذي وقع مطلع أكتوبر الجاري.

وقال المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة الأمريكية، عن هويته، أن بلينكن سيؤكد حرص واشنطن على ألا يؤدي رد إسرائيل إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأضاف المسؤول بالخارجية الأمريكية، أن بلينكن يعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان، من شأنه التخطيط للعمل على سبل تعزيز الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للبنان.

وفي وقت سابق بدأ اجتماع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، بعد وصول بلينكن إلى إسرائيل اليوم.