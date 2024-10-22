ولي العهد السعودي وملك الأردن يؤكدان الوقوف الكامل إلى جانب فلسطين ولبنان

الرياض- (د ب أ)

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الوقوف الكامل إلى جانب "الأشقاء" في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الملك عبدالله الثاني.

وطبقا للوكالة، "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة".

وكان العاهل الأردني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة إلى المملكة تدوم عدة ساعات.





