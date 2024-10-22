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أبو عبيدة يبارك استهداف حزب الله لمنزل نتنياهو في قيساريا

03:35 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

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(وكالات)

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة تبارك استهداف حزب الله اللبناني، لمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وأفاد أبو عبيدة، أن استهداف مقر نتنياهو جاء كـ "رسالة لقادة الاحتلال المجرمين بأنهم لن يفلتوا من القصاص العادل".

وعن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، أضاف أبو عبيدة، أن استشهاد قادة المقاومة لن يضعفها بل سيزيدها تصاعدا وعزما على إيلام العدو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر إقامة نتنياهو في قيساريا باستخدام الطيران المسير.

كتائب القسام أبو عبيدة حزب الله نتنياهو قيساريا
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