ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن لدى وصوله إلى الرياض

الرياض- (د ب أ)

وصل العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى المملكة تدوم عدة ساعات يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي كان في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد السعودي والعاهل الأردني جلسة مباحثات ستتركز على مجمل التطورات في المنطقة لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة ولبنان في ضوء التصعيد الإسرائيلي.







