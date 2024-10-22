إعلان

ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن لدى وصوله إلى الرياض

03:35 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الرياض- (د ب أ)

وصل العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى المملكة تدوم عدة ساعات يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي كان في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد السعودي والعاهل الأردني جلسة مباحثات ستتركز على مجمل التطورات في المنطقة لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة ولبنان في ضوء التصعيد الإسرائيلي.



العاهل الأردني عبدالله الثاني ولي العهد السعودي ملك الأردن الرياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو عبيدة يبارك استهداف حزب الله لمنزل نتنياهو في قيساريا

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة