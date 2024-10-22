أمطار غزيرة وفيضانات تضرب ولاية "فيراكروز" في المكسيك

مكسيكو سيتي (أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية، أن أمطارًا غزيرة وفيضانات ضربت أكثر من 40 بلدة في ولاية "فيراكروز" شرقي المكسيك، وذلك نتيجة وصول كتلة هوائية باردة في أعقاب العاصفة الاستوائية "نادين".

وأوضحت أمانة الحماية المدنية في الولاية - حسبما أوردت إذاعة "فرنسا الدولية"، اليوم الثلاثاء، - أن 43 بلدية أصبحت معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وأن نحو 2500 منزل غمرتها المياه، خاصة في مدينتي "ميناتيتلان" و"كواتزاكوالكوس" بجنوب "فيراكروز".

ويذكر أن إعصار نادين يعد رابع أطول إعصار في المحيط الأطلسي. الإعصار الرابع عشر المداري والعاصفة في ما يسمى بموسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2012 تطورت نادين من موجة استوائية غرب كاب فيردي في 10 سبتمبر عام 2012.