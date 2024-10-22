إعلان

أمطار غزيرة وفيضانات تضرب ولاية "فيراكروز" في المكسيك

02:41 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أمطار غزيرة وفيضانات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مكسيكو سيتي (أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية، أن أمطارًا غزيرة وفيضانات ضربت أكثر من 40 بلدة في ولاية "فيراكروز" شرقي المكسيك، وذلك نتيجة وصول كتلة هوائية باردة في أعقاب العاصفة الاستوائية "نادين".

وأوضحت أمانة الحماية المدنية في الولاية - حسبما أوردت إذاعة "فرنسا الدولية"، اليوم الثلاثاء، - أن 43 بلدية أصبحت معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وأن نحو 2500 منزل غمرتها المياه، خاصة في مدينتي "ميناتيتلان" و"كواتزاكوالكوس" بجنوب "فيراكروز".

ويذكر أن إعصار نادين يعد رابع أطول إعصار في المحيط الأطلسي. الإعصار الرابع عشر المداري والعاصفة في ما يسمى بموسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2012 تطورت نادين من موجة استوائية غرب كاب فيردي في 10 سبتمبر عام 2012.

أمطار غزيرة فيضانات ولاية فيراكروز المكسيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين لـ 750

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة