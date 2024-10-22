إعلان

حزب الله يُعلن مسؤوليته عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

02:39 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته، عن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا السبت الماضي.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، إن الحزب لا يزال مستمر في قصف القواعد والثكنات والمواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وصرح مسؤول العلاقات الإعلامية، أن الحزب تمكن من إلحاق خسائر جسيمة خسائر جسيمة بالجيش الإسرائيلي سواء في الأرواح أو المعدات العسكرية.

حزب الله اللبناني استهداف منزل نتنياهو الهجوم بالطائرات المسيرة بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمطار غزيرة وفيضانات تضرب ولاية "فيراكروز" في المكسيك

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة