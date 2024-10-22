حزب الله يُعلن مسؤوليته عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

(وكالات)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته، عن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا السبت الماضي.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، إن الحزب لا يزال مستمر في قصف القواعد والثكنات والمواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وصرح مسؤول العلاقات الإعلامية، أن الحزب تمكن من إلحاق خسائر جسيمة خسائر جسيمة بالجيش الإسرائيلي سواء في الأرواح أو المعدات العسكرية.

