رجل أعمال إسرائيلي يعرض مكافأة مالية لأي شخص يسلم أسيرًا إسرائيليًا (فيديو)

(وكالات)

أعلن رجل أعمال إسرائيلي عن تقديم مكافآت مالية كبيرة لأي شخص يساهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وإعادتهم أحياء إلى إسرائيل.

دانييل بيرنباوم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "صودا ستريم"، عرض مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار لكل من يسلم أسير إسرائيلي حي من غزة.

Netanyahu offered immunity to any Gazan who releases hostages.



Now Daniel Birnbaum, former CEO of SodaStream, is offering $100,000 to anyone who retruns an Israelis hostage alive. The deadline to do so is Wednesday Oct 23.



