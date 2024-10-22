فتح تبحث مع حماس إدارة قطاع غزة من خلال لجنة خاصة

(وكالات)

قال موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المركزية لحركة فتح بحثت مع حركة المقاومة الإسلامية حماس إدارة قطاع غزة من خلال لجنة خاصة في وقت بعد انتهاء الحرب.

وأضاف "سكاي نيوز" أن كلا من فتح وحماس ناقشتا إمكانية إجراء تعديل وزاري لـ5 وزراء على أن تشارك حماس في تسميتهم.

وأوضح الموقع، أن المقترح يهدف لتجاوز عقبة إصرار حماس على أن تكون تبعية لجنة إدارة غزة للفصائل الفلسطينية وليس للحكومة.

وتابع "سكاي نيوز"، أن من ضمن المقترحات المطروحة تشكيل لجنة من الفصائل تتبع الحكومة الفلسطينية لإدارة غزة.