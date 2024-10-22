إعلان

فتح تبحث مع حماس إدارة قطاع غزة من خلال لجنة خاصة

01:52 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المركزية لحركة فتح بحثت مع حركة المقاومة الإسلامية حماس إدارة قطاع غزة من خلال لجنة خاصة في وقت بعد انتهاء الحرب.

وأضاف "سكاي نيوز" أن كلا من فتح وحماس ناقشتا إمكانية إجراء تعديل وزاري لـ5 وزراء على أن تشارك حماس في تسميتهم.

وأوضح الموقع، أن المقترح يهدف لتجاوز عقبة إصرار حماس على أن تكون تبعية لجنة إدارة غزة للفصائل الفلسطينية وليس للحكومة.

وتابع "سكاي نيوز"، أن من ضمن المقترحات المطروحة تشكيل لجنة من الفصائل تتبع الحكومة الفلسطينية لإدارة غزة.

غزة حماس حركة المقاومة الإسلامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رجل أعمال إسرائيلي يعرض مكافأة مالية لأي شخص يسلم أسيرًا إسرائيليًا (فيديو)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل| جنايات مطروح تُخلي سبيل فتوح وتؤجل المحاكمة لجلسة 16 نوفمبر
* شركات النقل الذكي تدرس زيادة الأسعار بنسبة تصل لـ 30%
عفوت عنك لوجه الله .. أسرة "الشوبكي" تتصالح مع فتوح وتنازل عن حقها أمام القاضي