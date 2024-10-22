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الصحة اللبنانية تطالب بإيقاف الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي

01:08 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

وزارة الصحة اللبنانية

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(وكالات)

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الصحي في لبنان يعمل تحت إشراف الوزارة والمنظمات الدولية.

وطالبت الصحة اللبنانية، المجتمع الدولي بإيقاف هجمات إسرائيل على القطاع الصحي، مشددة على ضرورة إبعاد القطاع الصحي عن الحرب الحالية.

وصرحت الصحة اللبنانية، بأنه لا علاقة للقطاع الصحي بأي نشاط آخر غير صحي.

يأتي ذلك بعد استهداف محيط مستشفى الحريري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، استهداف المستشفى تم بشكل مفاجئ مشيرة إلى أن عدم وجود تحذيرات سابقة من قبل الجيش الإسرائيلي عن نوايا استهداف المستشفى.

وأدى ذلك لاستشهاد 13 لبنانيًا وعشرات المصابين، بحسب الصحة اللبنانية.

وزارة الصحة اللبنانية الهجمات الإسرائيلية المنظمات الدولية
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