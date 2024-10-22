الصين: التوصل إلى "حل" مع الهند بشأن النزاع الحدودي

بكين- (د ب أ)

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع الهند بشأن تخفيف حدة التوتر على الحدود بين البلدين.

ومن شأن هذا التطور أن يسفر عن إنهاء الخلاف الحدودي المستمر منذ نحو أربع سنوات بين الجانبين، والذي أدى إلى توتر العلاقات بين العملاقين الآسيويين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله، في مؤتمر صحفي دوري ببكين، اليوم الثلاثاء، إن الجانبين: "توصلا إلى قرارات بشأن المسائل التي أولتها الصين اهتماما بالغا"، مضيفاً إن الجانبين كانا "على تواصل وثيق الصلة عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية" بشأن المسألة.

وقال جيان، دون الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق بالتحديد، إن الصين، "ستواصل من الآن، العمل مع الهند من أجل تنفيذ هذه القرارات".

وأوضح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أمس الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق للسماح بتسيير دوريات منتظمة بطول 3488 كيلومترا (2167 ميلا) بطول حدود الهيمالايا التي تفصل بين الدولتين.

ومن شأن إنهاء النزاع بين الدولتين أن يفتح الباب أمام عقد أول اجتماع ثنائي بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لأول مرة منذ نحو عامين - وربما يكون ذلك في قمة بريكس في روسيا هذا الأسبوع.