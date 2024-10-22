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استشهاد 13 لبنانيًا جراء استهداف الاحتلال لمحيط مستشفى الحريري

11:54 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

وزارة الصحة اللبنانية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 13 لبنانيًا جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى الحريري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقالت الصحة اللبنانية، إنه أيضًا تم إصابة 57 شخصًا نتيجة العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى الحريري.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عدوانًا على محيط مستشفى الحريري، دون التحذير بشكل مسبق كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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