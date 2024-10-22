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الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين مؤيدين لفلسطين في جامعة مينيسوتا

11:14 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الشرطة الأمريكية أرشيفية

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مينابوليس (أمريكا)- (د ب أ)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد غير محدد من المحتجين المؤيدين لفلسطين يوم الاثنين في جامعة مينيسوتا بعد أن احتل مجموعة من الطلاب مبنى إداريا لفترة وجيزة، وفقا لما قاله منظمو الاحتجاج.

وأدى الاحتجاج الذي جرى بعد ظهر الاثنين إلى إصدار تنبيه من مسؤولي الجامعة جاء فيه: "لقد دخل المحتجون إلى قاعة موريل في الضفة الشرقية، مما تسبب في أضرار للممتلكات وتقييد الدخول والخروج من المبنى".

وقال متحدث باسم الجامعة إنه ليس لديه تحديثات إضافية، ولم يستجب على الفور لطلب تأكيد الاعتقالات. وقالت امرأة ردت على الهاتف في شرطة الجامعة إنه ليس لديها معلومات إضافية بخلاف الإشعار السابق.

وقالت مرلين فان ألسين، أحد المنظمين في المجموعة الاحتجاجية، في وقت سابق إن حوالي 30 محتجا احتلوا قاعة موريل، مع تجمع مجموعة أكبر في خارج المبنى.

وأعادت المجموعة تسمية المبنى إلى "قاعة حليمي"، تكريما لمنشئ المحتوى الفلسطيني على تطبيق "تيك توك" ميدو حليمي، الذي قتل في أغسطس في ما يحتمل أنه غارة جوية إسرائيلية.

وكانت الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات السابقة في وقت سابق من هذا العام في جامعة مينيسوتا، قد أثارت قضايا تتعلق بحرية التعبير ومعاداة السامية حيث دعا طلاب الجامعات إلى وقف التعامل مع إسرائيل أو الشركات التي قالوا إنها تدعم الحرب في غزة.

الشرطة الأمريكية اعتقال محتجين مؤيدين لفلسطين جامعة مينيسوتا
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