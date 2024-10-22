الصين تجري تدريبات بالذخيرة الحية قبالة تايوان

تايبيه (تايوان)- (د ب أ)

تجري الصين تدريبات بالذخيرة الحية قبالة سواحل مقاطعة فوجيان الجنوبية، المواجهة لتايوان، وذلك بعد أسبوع من تنفيذ مناورات بحرية وجوية ضخمة اعتبرتها عقوبة لرئيس تايوان بسبب رفضه مطالب بكين بالسيادة على تايوان.

وكانت التدريبات الحية تجرى بالقرب من جزر بينجتان قبالة مقاطعة فوجيان من الساعة 9 صباحا حتى 1 مساء (0100 إلى 0300 بتوقيت جرينتش)، وفقا لإشعار من إدارة السلامة البحرية. وتم تحذير السفن من الاقتراب من المنطقة. ولم تقدم تفاصيل إضافية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريبات الصينية هي جزء من مناورات سنوية مشيرة إلى أنها تتابعها.

وتايوان جزيرة ذات حكم ذاتي تعتبرها بكين جزءا من الصين. وقد تصاعدت التوترات حول هذه القضية خلال السنوات الأخيرة. وزادت الصين من وجودها في المياه والسماء حول تايوان. وتقوم حاليا بشكل متزايد بإرسال كميات كبيرة من الطائرات الحربية والسفن البحرية في مناورات بالقرب من تايوان كما يقوم خفر السواحل الصيني بعمل دوريات في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت الصين مناورة عسكرية ليوم واحد استهدفت التدريب على "إغلاق الموانئ الرئيسية والمناطق الحيوية".

وفي استجابة للتحركات الصينية، واصلت الولايات المتحدة ممارسة ما تسميه "العبور الحر" عبر مضيق تايوان. وفي يوم الأحد، عبرت المدمرة الأمريكية يو إس إس هيجينز والفرقاطة الكندية إتش إم سي إس فانكوفر الممر الضيق من المحيط الذي يفصل بين الصين وتايوان.

كما أرسلت ألمانيا سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان الشهر الماضي في إطار سعيها لزيادة مشاركتها الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.