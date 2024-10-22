وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لأي حرب

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن استمرار العدوان الهدف منه تحويل مناطق أخرى إلى غزة ثانية وثالثة ورابعة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أجريت لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار، ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب.

وأكد أنه إذا استمر العدوان الإسرائيلي في اعتداءاته، فإن إيران سترد عليه، وأي هجوم إسرائيلي سيكون الرد بالمثل، موضحًا أن طهران بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد لكنها جاهزة لكل السيناريوهات ومواجهتها.

وأشار إلى أن إيران لا تريد الحرب في المنطقة، لكنها مستعدة لأي حرب، متابعًا أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة.

وعن الوضع في غزة ولبنان وصفه بالـ "كارثي"، ويجب وضع حد لهذا العدوان، مشيرًا إلى أن كل دول المنطقة أبلغت طهران رفضها أي اعتداء على إيران وعلى منشآتها النووية.