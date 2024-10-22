تايوان ترفض طلب جنوب أفريقيا بنقل مكتبها التمثيلي إلى جوهانسبرج

تايبيه- (د ب أ)

رفضت تايوان مجددا طلب جنوب أفريقيا بنقل مكتبها التمثيلي من العاصمة بريتوريا إلى مدينة جوهانسبرج التي تعد المركز التجاري للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية جيف ليو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن طلب نقل أو تغيير مكان المكتب ينتهك اتفاق 1997 بين الجانبين بشأن موقع مكاتبهما التمثيلية المتبادلة، في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

وقال ليو" في مواجهة مثل هذا النوع من الطلب غير المنطقي، لا يستطيع جانبنا منح موافقتنا".

ويذكر أن جنوب أفريقيا لديها مكتب اتصال في العاصمة التايوانية تايبيه، كما أن الجانيان تربطهما علاقات تجارية قوية.

ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، يجب ضمه بالقوة إذا لزم الأمر.

وكانت جنوب أفريقيا قد أكدت الأسبوع الماضي أنها طلبت من تايوان نقل مكتب الاتصال الخاص بها، في طلب يعتبر تنازلا للصين، التي تستخدم نفوذها لإبقاء تايوان بعيدة عن الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية، وقصر شركائها الدبلوماسيين الرسميين على 11 دولة فقط والفاتيكان.