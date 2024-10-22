حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب.. وتوقف مطار بن جوريون عن العمل

وكالات

أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.

وقال حزب الله إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، بحسب سكاي نيوز.

ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في تل أبيب، فيما سمعت أصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وأعلن الحزب استهداف قاعدة جليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

وتوقفت حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون، إذ أن الجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وتم إطلاق نحو 20 صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في وسط البلاد، تم رصد نحو 5 صواريخ أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها، وسقطت في منطقة مفتوحة".

وأضاف البيان "وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى وشمال الجولان، تم رصد نحو 15 صاروخاً أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة"، ولم يعرف حتى الآن وقوع إصابات.