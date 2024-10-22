الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 مراكز قيادية للوحدة الجوية لحزب الله

وكالات

استهدف الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، 3 مراكز قيادية للوحدة الجوية لحزب الله، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، غارة جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد ساعات من الهدوء.

كما تم اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط أخرى في رشقة صاروخية على حيفا وضواحيها، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ تجاه عكا ومحيطها، وسماع دوي انفجار في مستوطنة موديعين عيليت قرب القدس.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 3 مقرات للوحدة الجوية لحزب الله في عمق لبنان، وقتل 15 عنصرا من حزب الله بغارة على جنوب لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي صور تظهر جانب من عملياته البرية في جنوب لبنان.

وقبلها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صفارات الإنذار دوت في منطقة شومرون بوسط إسرائيل، مضيفا أن التفاصيل قيد المراجعة.