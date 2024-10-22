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سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب

07:29 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن سقوط صاروخ بالقرب من مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب في إسرائيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن شهود عيان قولهم، بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

بدوره، أفاد موقع واللا العبري بدوي صفارات الإنذار في 63 بلدة في مناطق حيفا والكريوت ويكنعام خلال الرشقة الأخيرة على شمال البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه مبنى تضرر جراء الإطلاق الصاروخي الأخير في منطقة حيفا والجوار، من دون وقوع إصابات.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، رصد 5 صواريخ اخترقت الأراضي اللبنانية، واعترضها سلاح الجو كانت في طريقها إلى الجليل ووادي عارة والكرمل وخليج حيفا والوديان.

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