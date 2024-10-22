قوات الاحتلال تقتحم مخيم شمال الخليل وتعتقل عددا من المواطنين

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، بالإضافة إلى اعتقال العديد من الشبان والاعتداء على آخرين، بينما تم إلحاق أضرار بمحتويات بعض المنازل.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الثلاثاء، حي المصايف بمدينة رام الله، وداهمت بلدة سلواد شرقا.

وداهمت قوات الاحتلال حي المصايف في رام الله، واعتقلت مواطنا من عائلة المالكي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.