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اعتراض 5 صواريخ وانفجارات وإصابات.. ماذا يحدث في حيفا وخليجها؟

06:13 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

انفجارات في مدينة حيفا أرشيفية

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وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن شهود عيان قولهم، بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

بدوره، أفاد موقع واللا العبري بدوي صفارات الإنذار في 63 بلدة في مناطق حيفا والكريوت ويكنعام خلال الرشقة الأخيرة على شمال البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه مبنى تضرر جراء الإطلاق الصاروخي الأخير في منطقة حيفا والجوار، من دون وقوع إصابات.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، رصد 5 صواريخ اخترقت الأراضي اللبنانية، واعترضها سلاح الجو كانت في طريقها إلى الجليل ووادي عارة والكرمل وخليج حيفا والوديان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

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