الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 5 صواريخ قادمة من لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد 5 صواريخ اخترقت الأراضي اللبنانية، واعترضها سلاح الجو كانت في طريقها إلى الجليل ووادي عارة والكرمل وخليج حيفا والوديان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

واستهدفت غارة إسرائيلية موقعا قريبا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، ليل الإثنين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 24 من جراء الغارة، في حصيلة أولية.

كما استهدفت غارات اسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية مساء الإثنين، بعيد تحذيرات إسرائيلية جديدة بإخلاء مبان في أحياء مختلفة في المنطقة تمهيدا لقصفها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بوقوع "غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي" في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل.

وقال مصدر في الهيئة الصحية الإسلامية، وهي هيئة إسعاف تابعة لحزب الله، لوكالة "فرانس برس"، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الأوزاعي.