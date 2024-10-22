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انفجار طائرة مسيرة قادمة من الشرق في الجولان المحتل

03:22 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

طائرة مسيرة

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائرة مسيرة قادمة من الشرق انفجرت في الجولان المحتل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق، شنت في وقت سابق، سلسلة هجمات بالطيران المسير طالت أهدافا في مناطق متفرقة من إسرائيل والجولان.

وقصفت المقاومة الإسلامية بالطيران المسير 4 أهداف في الجولان المحتل وأم الرشراش (إيلات) المحتلة".

وأكدت المقاومة "أنها مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

طائرة مسيرة انفجار طائرة مسيرة الجولان المحتل إسرائيل
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