382 يومًا من العدوان.. شهداء ومصابين في تصعيد جديد للاحتلال على غزة

وكالات

استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ 382 على التوالي، وفقا لما ذكرته وفا.

وشهدت مناطق شمال قطاع غزة، اليوم، تصعيدًا خطيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ أفاد شهود عيان بحدوث إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا في محيط عمارة الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة، فيما شنت غارة جوية على المناطق الشمالية من القطاع.

كما أفيد عن إطلاق نار كثيف في المناطق الغربية لشمال مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، أدى قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينما سقط ثلاثة شهداء وعدة جرحى إثر قصف استهدف مركز إيواء في مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وكان استُشهد 10 مواطنين وأُصيب 30 آخرون مساء أمس، جراء قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة جباليا الإعدادية، التي كانت تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

ووفقًا لما أفاد به الدفاع المدني، فقد ارتقى أكثر من 600 شهيد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في السادس من أكتوبر الجاري، بينما ما زال العشرات تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الشامل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين وإصابة 99,795 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومع استمرار العدوان وعمليات القصف، لا تزال الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.