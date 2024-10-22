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غارات إسرائيلية تستهدف محيط معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان

01:42 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارات إسرائيلية استهدفت محيط معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووقعت قبل قليل، اشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بوقوع "غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقال مصدر في الهيئة الصحية الإسلامية، وهي هيئة إسعاف تابعة لحزب الله، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الأوزاعي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 4 أشخاص من بينهم طفل قتلوا وأصيب 24، الإثنين، في ضربة إسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

وتشير السلطات اللبنانية إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.

وتقول إسرائيل إن هدفها طرد حزب الله من معاقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومن منطقة الحدود، حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي أجبروا على الفرار منها على مدار العام الماضي.

غارات إسرائيلية معبر المصنع الحدودي سوريا لبنان حزب الله والجيش الإسرائيلي
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