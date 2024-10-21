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إيران: تصريحات بايدن حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي استفزازية

11:43 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

قال مبعوث إيران بالأمم المتحدة إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزازية ومقلقة.

وأضاف المبعوث أن تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعما من واشنطن لاعتداء إسرائيلي على إيران.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت بأن وزراء المجلس السياسي الأمني أُبلغوا أمس الأحد أن هجوما كبيرا جدا سيتم تنفيذه قريبا على إيران.

وأكدت القناة أن التقديرات في إسرائيل أن إيران سترد بقوة على الهجوم الإسرائيلي.

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