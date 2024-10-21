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إعلام عبري: هجوم كبير سينفذ قريبا على إيران

11:08 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن وزراء المجلس السياسي الأمني أُبلغوا أمس الأحد أن هجوما كبيرا جدا سيتم تنفيذه قريبا على إيران.

وأكدت القناة أن التقديرات في إسرائيل أن إيران سترد بقوة على الهجوم الإسرائيلي.

كان البيت الأبيض أعرب عن قلقه بشأن التقارير عن تسريب وثائق متعلقة بالرد الإسرائيلي على إيران، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تحقق بشأن التسريبات عبر السلطات المختصة، وأنه لن يخوض في تفاصيلها.

وتابع أن قرار الرد على الهجوم الإيراني يعود لإسرائيل، مردفا أن واشنطن ملتزمة بأمن تل أبيب.

ونقلت شبكة "أي بي سي" عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله، إنه من الصعب تصور شكل وحجم الضربة الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن القرار يعود لإسرائيل، وفق وصفه.

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