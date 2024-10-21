نائب عن حزب الله: نفصل بين المواجهة والمسار الدبلوماسي

وكالات

قال النائب عن حزب الله علي فياض، إن الحزب يفصل بين مرحلة المواجهة الميدانية مع الاحتلال ومسار العمل الدبلوماسي.

وأضاف النائب، أن قوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة، موضحا أن الاحتلال لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية.

وتابع فياض، أن حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية، قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم الاستعجال في قراءة الوضع الميداني".

وأكمل: "أولويتنا وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن الاحتلال استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن.

وأوضح، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة، موضحا أن استراتيجية المقاومة تقوم على استنزاف الاحتلال وعدم السماح له بالاستقرار.

وأشار إلى أن ما يفعله الاحتلال حاليا في الميدان ليست له أي آثار تكتيكية، موضحا أن أي قرار للاحتلال بالتوغل برا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى.