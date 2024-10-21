إعلان

نائب عن حزب الله: نفصل بين المواجهة والمسار الدبلوماسي

10:19 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

النائب عن حزب الله علي فياض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال النائب عن حزب الله علي فياض، إن الحزب يفصل بين مرحلة المواجهة الميدانية مع الاحتلال ومسار العمل الدبلوماسي.

وأضاف النائب، أن قوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة، موضحا أن الاحتلال لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية.

وتابع فياض، أن حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية، قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم الاستعجال في قراءة الوضع الميداني".

وأكمل: "أولويتنا وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن الاحتلال استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن.

وأوضح، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة، موضحا أن استراتيجية المقاومة تقوم على استنزاف الاحتلال وعدم السماح له بالاستقرار.

وأشار إلى أن ما يفعله الاحتلال حاليا في الميدان ليست له أي آثار تكتيكية، موضحا أن أي قرار للاحتلال بالتوغل برا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى.

علي فياض المواجهة والمسار الدبلوماسي المواجهة الميدانية مع الاحتلال حزب الله اللبناني وقف لإطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجمع لجيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* الزمالك يُعلن عن اجتماع لحسين لبيب لبحث الاعتذار عن عدم استكمال السوبر المصري
* خبير اقتصادي يوضح أسباب الارتفاع غير المسبوق للذهب