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أوستن: قرار الضربة على إيران يعود لإسرائيل

09:43 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

نقلت شبكة "أي بي سي" عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله، إنه من الصعب تصور شكل وحجم الضربة الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن القرار يعود لإسرائيل، وفق وصفه.

كان مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين بعد اغتيال السنوار رغبتها القوية في إيجاد حل دبلوماسي يعيد الأسرى" من غزة.

وأضاف كيربي: "رصدنا ازدياد حجم المساعدات إلى غزة لكنها ليست كافية"، موضحا أننا نواصل النقاشات الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع: "وجود هوكشتاين في لبنان يأتي في إطار المناقشات للحل الدبلوماسي ولوقف إطلاق النار".

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