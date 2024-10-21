محكمة فلبينية تقضي بسجن 17 مسلحا مدى الحياة بتهمة اختطاف سائحين

(أ ب)

أصدرت محكمة فلبينية أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 17 مسلحا بعد إدانتهم بخطف 21 شخصا للحصول على فدية، من بينهم سياح أوروبيون وعمال آسيويون، من منتجع للغوص في ماليزيا قبل أكثر من عقدين، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين.

وينتمي المسلحون الفلبينيون إلى جماعة "أبو سياف" وهي جماعة صغيرة ولكنها تتسم بالعنف.

وقالت وزارة العدل في مانيلا إن من بين الذين أدانتهم المحكمة الإقليمية في مدينة تاجويج، إحدى ضواحي العاصمة، اثنان من زعماء جماعة أبو سياف وهما هيلاريون سانتوس وريديندو ديلوسا، اللذين أدرجتهما الأمم المتحدة على قائمها السوداء للإرهاب.

وقال مسؤولون في وزارة العدل إن الحكم صدر بحق المسلحين الـ17 بالسجن مدى الحياة مع إمكانية العفو عنهم بعد 30 عاما.

وفي أبريل عام 2000، توجه مسلحو جماعة أبو سياف ببنادق هجومية آلية ومناجل بالقوارب السريعة من معاقلهم في غابات بجنوب الفلبين وشنوا هجوما على جزيرة سيبادتان وهي منتجع للغوص في ماليزيا المجاورة، حيث خطفوا 21 سائحا غربيا وعمال المنتجع تحت تهديد السلاح.