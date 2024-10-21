كيربي: ناقشنا بعد اغتيال السنوار رغبتنا في إيجاد حل دبلوماسي
وكالات
قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين بعد اغتيال السنوار رغبتها القوية في إيجاد حل دبلوماسي يعيد الأسرى" من غزة.
وأضاف كيربي: "رصدنا ازدياد حجم المساعدات إلى غزة لكنها ليست كافية"، موضحا أننا نواصل النقاشات الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وتابع: "وجود هوكشتاين في لبنان يأتي في إطار المناقشات للحل الدبلوماسي ولوقف إطلاق النار".
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