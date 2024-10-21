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كيربي: ناقشنا بعد اغتيال السنوار رغبتنا في إيجاد حل دبلوماسي

07:48 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيرب

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وكالات

قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين بعد اغتيال السنوار رغبتها القوية في إيجاد حل دبلوماسي يعيد الأسرى" من غزة.

وأضاف كيربي: "رصدنا ازدياد حجم المساعدات إلى غزة لكنها ليست كافية"، موضحا أننا نواصل النقاشات الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع: "وجود هوكشتاين في لبنان يأتي في إطار المناقشات للحل الدبلوماسي ولوقف إطلاق النار".

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