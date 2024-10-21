الحكومة الألمانية تطالب بزيادة شحنات المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني

(د ب أ)

في ضوء استمرار الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، طالبت الحكومة الألمانية مجددا بزيادة شحنات المساعدات إلى المنطقة المتأثرة بالصراع بين إسرائيل وفصائل فلسطينية.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين، أن التقارير حول سقوط عدد كبير من الشهداء المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، بالإضافة إلى منع إمدادات المساعدات على نطاق واسع خصوصًا في شمال قطاع غزة، تثير قلقًا بالغًا. ووصفت المتحدثة الوضع في شمال القطاع الساحلي بأنه يبعث على اليأس الشديد.

وقالت المتحدثة إن الحكومة الألمانية تدعو إسرائيل وجميع أطراف الصراع إلى الالتزام بواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي. وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال قطاع غزة بمقدار مختلف تماما مما هو عليه حتى الآن.

من ناحية أخرى، انتقدت المتحدثة تدمير برج مراقبة وسياج حدودي تابع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من قبل إسرائيل مشيرة إلى أن برلين تلقت الأنباء عن هذا الإجراء الإسرائيلي بقلق بالغ.

وأكدت أن أمن بعثة معتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي وطاقمها يجب ألا يكون عرضة للخطر.

وأضافت: " ننتظر من الجانب الإسرائيلي توضيح كل حادث على حدة".