تحدي القراءة العربي.. عمر عبد اللطيف بطل الأزهر: حبي للغة الضاد دفعني للمشاركة

دبي - مصراوي

قال عمر محمد السيد عبد اللطيف، بطل "تحدي القراءة العربي" في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف إن الكتاب بالنسبة له هو الصديق الحميم، ولا يجد متعته سوى بين رفوف المكتبة، وهو ما حفزه على قراءة 500 كتاب، وإحرازه اللقب من بين 2006242 طالباً وطالبة، مثلوا 9600 معهد أزهري تحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة قراءة.

وتابع عمر، أن حب لغة الضاد هو من دفعه للمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي، حيث كان حافزه زيادة قدراته على التعبير بطلاقة وفصاحة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديه.



وتستعد مدينة دبي للإعلان عن أبطال تحدي القراءة العربي 2024 يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس أصحاب المراكز الأولى على مستوى الدول المشاركة، للظفر بلقب بطل التحدي، وذلك في ختام تصفيات الدورة الثامنة التي سجلت أرقاماً غير مسبوقة تمثلت بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالبة وطالبة مثلوا أكثر من 229 ألف مدرسة من 50 دولة، وتحت إشراف أكثر من 154 ألف مشرفة ومشرفة، أسهموا في مساندة الطلبة وتوجيههم وتشجيعهم على خوض منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وينال بطل تحدي القراءة العربي في الحفل الذي تستضيفه أوبرا دبي، جائزة وقدرها نصف مليون درهم، فيما ينال صاحبا المركزين الثاني والثالث 100 ألف و70 ألف درهم على التوالي.

ولم تكن هذه هي المشاركة الأولى لبطل تحدي القراءة العربي عن الأزهر، حيث شارك لأربع مرات سابقة ولكنه لم ينجح، لكن بعزيمته وإصراره على الفوز تحقق له ما أراد خلال المشاركة الخامسة، حيث تمكن من تحقيق حلمه والظفر باللقب على مستوى الأزهر الشريف.

وأكد الطالب عمر، أن رحلته مع التحدي كانت مليئة بالتحديات، لكن إرادته القوية جعلته يواصل القراءة والتعلم حتى تمكن من الوصول إلى القمة، مشيرا إلى أن عباس محمود العقاد والكاتب الروسي فيودر دوستويفسكي، هما كاتبيه المفضلين، ويعتبر كتاب "وحي القلم" لمصطفى صادق الرافعي، كتابه المفضل، فيما تتنوع هواياته بين إلقاء الشعر والسفر وممارسة كرة السلة وتنس الطاولة.

يسعى عمر إلى تحقيق التفوق الدراسي والالتحاق بكلية الطب وتقديم عدد من الأبحاث العلمية التي تساهم في اكتشاف علاج للأمراض المستعصية، كما يأمل أن يكون كاتباً مرموقاً ويحاول نشر الوعي بأهمية القراءة، ليقينه أنها ركيزة أساسية لتطور المجتمعات ونهضة الأمم وليست مجرد هواية فحسب.

ووصل وفد الأزهر الشريف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في نهائيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التي تتوج أبطالها خلال الحفل الختامي الذي يجري يوم 23 أكتوبر الجاري في أوبرا دبي.

ويمثل الأزهر الشريف في التصفيات النهائية الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف، والطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 2006242 طالباً وطالبة، مثلوا 9600 معهد أزهري تحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وإثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.