صحة غزة: الاحتلال يحاصر المستشفيات والوضع كارثي

وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يحاصر المستشفيات والوضع كارثي لا سيما في ظل المجاعة.

وأضاف المدير العام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة بالكامل، موضحا أننا ننسق لإدخال الوقود للمستشفيات والغذاء للطواقم الصحية والاحتلال منع ذلك.

وتابع، أن الاحتلال يرتكب مجازر بحق الفلسطينيين ويحاصر عائلات شمالي القطاع، مشيرا إلى أن جثث الشهداء والجرحى في الطرق وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم.

وأكمل: "منذ 17 يوما بلغ عدد الشهداء في محافظة شمال غزة 600"، موضحا أن الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين من محافظة شمال غزة.