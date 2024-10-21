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جيش الاحتلال: رصد إطلاق 25 قذيفة صاروخية من لبنان

04:28 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

قذيفة صاروخية - ارشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 25 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه كريات شمونا ومحيطها بالجليل الأعلى.

كانت الطائرات الإسرائيلية شنت اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات الجنوبية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عدة في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي اليوم على المنطقة الواقعة بين بلدتي حبوش وعربصاليم، الجنوبيتين، وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير منازل عدة في بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

واستهدفت غارة إسرائيلية مقهى في بلدة الخرايب الجنوبية أدت الى وقوع إصابات، كما جرى شن غارة على بلدة ديرسريان الجنوبية ومنطقة الحوش قرب مدينة صور في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب والقوزح في جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر المقاومة والعدو الاسرائيلي الذي يحاول التقدم البري على محورعيتا الشعب، القوزح، ورامية".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية تقوم بقصف بلدتي عيتا الشعب ورامية بقذائف المدفعية الثقيلة".

قذيفة صاروخية لبنان جيش الاحتلال
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