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روسيا تطالب رئيسة مولدوفا بتقديم دليل على التلاعب في الانتخابات

04:05 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مايا ساندو

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موسكو- (د ب أ)

طالبت موسكو رئيسة مولدوفا مايا ساندو تقديم دليل على ما يتردد عن التلاعب الخارجي في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وذكرت تقارير وكالات الأنباء أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن الاتهامات التي أعلنتها ساندو خطيرة.

وقال بيسكوف" إذا كانت تقول إنها حصلت على أصوات قليلة للغاية نتيجة لبعض العصابات الاجرامية أو غيرها، فيتعين عليها أن تقدم دليلا". وأضاف أن النتائج الأولية أظهرت أن الكثير من مواطني مولدوفا لا يشاركون ساندو آرائها السياسية.

وفي الساعات التي أعقبت الانتخابات، اشتكت ساندو من هجوم غير مسبوق على العملية الانتخابية من جانب قوى معادية للديمقراطية، وقالت إن جماعات إجرامية تتعاون مع قوى أجنبية قامت بشراء 300 ألف صوت. ولم تقدم تفاصيل.

واتهم بيسكوف حكومة ساندو بإدارة حملة انتخابية غير حرة، حيث حرمت المعارضة الموالية لروسيا من فرصة القيام بحملة انتخابية. كما أشار إلى حظر عدة وسائل إعلام ناطقة باللغة الروسية.

وأوضح بيسكوف أنه على الرغم من الحظر واضطهاد القوى الموالية لروسيا، فإنه من الواضح أن الكثير من مواطني مولدوفا لا يدعمون آراء ساندو. وأضاف" يجب آخذ ذلك الأمر في الاعتبار".

مايا ساندو روسيا دولة مولدوفا التلاعب في الانتخابات
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