إعلان

السعودية تدين القصف الإسرائيلي لـ"بيت لاهيا" شمال قطاع غزة

02:51 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الرياض- (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المملكة ـ في بيان لوزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ـ "المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين، والوقف الفوري لإطلاق النار".

السعودية القصف الإسرائيلي قصف بيت لاهيا قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكرملين: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول أخرى

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة
* رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع علاوة وزيادة أجور للموظفين قريبا
أسعار وأماكن.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 5"