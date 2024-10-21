بطل أصحاب الهمم من الأزهر في تحدي القراءة العربي: عندما أقرأ أضيف حيوات إلى حياتي

دبي- مصراوي:

لم يثن شيء الطالب المصري محمد أحمد حسن عبد الحليم، عن المشاركة في كافة دورات "تحدي القراءة العربي" منذ بدايتها. فالقراءة لعبدالحليم بطل أصحاب الهمم من الأزهر الشريف في هذه الدورة هي حيوات يضيفها لحياته.

يقول عبدالحليم (١٨ عاما) لمصراوي: إنه يشارك في المسابقة هذا العام للمرة الثامنة، لكن مشاركاته في المرات السبع السابقة كانت مختلفة فقد كان ممثلاً للتربية والتعليم، ووصل العام الماضي للتصفية النهائية في دبي ممثلاً للتربية والتعليم.

يرى عبدالحليم المسابقة بشاعرية القارئ العاشق، يقول عن ذلك: "المشاركة في المسابقة لابد أن تكون بصفتك هاو وعاشق للقراءة، لأن القراءة هي الحياة وهي النفس لكل هاو لها، وأنا عندما أقرأ أضيف حيوات إلى حياتي".

تلتقط ثريا محمد، والدة بطل أصحاب الهمم من الأزهر، خيط الحديث منه قائلة: "محمد مجتهد في علومه الدراسية وهو قارئ نهم، وهذا بفضل الله لأنه أيضاً حافظ للقرآن بقراءاته العشر.

وتضيف لمصراوي: نشارك في تحدي القراءة منذ عامها الأول، دائماً كنا نأخذ المركز الأول على الإسكندرية والعام الماضي أخدنا المركز الثاني على مستوى الجمهورية وشاركنا في دبي. وحصلنا هذا العام على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن الأزهر الشريف.