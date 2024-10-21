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المبعوث الأمريكي هوكستين يحذر من ربط مستقبل لبنان بالنزاعات في المنطقة

01:49 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

عاموس هوكستين

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(وكالات)

قال المبعوث الأمريكي الخاص للبنان، عاموس هوكستين، اليوم الاثنين، إن الوضع خرج عن السيطرة في لبنان، محذرًا من أن "ربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين".

وأضاف هوكستين، أن الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة في الوقت الحالي، مؤكدًا على التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم اللازم.

وتابع هوكستين، الذي وصل للبنان اليوم، أن التزام الجانبين بالقرار الأممي رقم 1701 ليس كافيا.

وصرح المبعوث الأمريكي، أن الولايات المتحدة ترغب في وقف الحرب الجارية، مشيرًا إلى عملها مع لبنان وإسرائيل لتحقيق ذلك.

عاموس هوكستين لبنان المبعوث الأمريكي الخاص للبنان
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