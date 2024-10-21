بطل مصر في "تحدي القراءة العربي": هذا أفضل كتاب قرأته

دبي- مصراوي:

كشف أحمد حنفي حسن عبده، بطل مصر في الدورة الثامنة لـ"تحدي القراءة العربي" عن إخفاقه في التأهل العام الماضي، وقال في تصريح خاص لمصراوي: شاركت العام الماضي ولم أوفق وخرجت من تصفيات المحافظة، مضيفا أه قرأ ولخص هذا العام 75 كتابا ما أتاح له التأهل والفوز بلقب بطل مصر في المسابقة العربية الشهيرة.

وأوضح حنفي (18 عاما) وهو طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أنه اختار هذا العام التركيز في القراءة على الكيف وليس فقط على الكم، مؤكدا: هذا كان سر تأهلي، فأنا اعتمدت على كتب ذات قيمة عالية في مختلف المعارف المتنوعة.

وعن أفضل الكتب التي قرأها، قال حنفي والذي يمثل محافظة كفر الشيخ: أفضل كتاب قرأته كان "الداء والدواء" لابن القيم الجوزي الذي كان له تأثير نفسي كبير عليا وهو عن تهذيب النفس.

وتابع: قرأت في المجالات العشرة للمعرفة وتخصصت في مجال الديانات؛ لأنك تعرف منه مغزى الحياة والعلاقة بين المخلوق والخالق، وأنا حافظ للقرآن بقراءاته العشر وتم إجازتي فيها.

وأضاف: شيخي أعطاني دفعة مبكرة حيث جعلني أخطب الجمعة في سن التاسعة، وأنا حالياً خطيب مسجد في الإسكندرية.

وكشف حنفي لمصراوي عن حصوله عن منحة دراسية مهمة، وقال: أنا في مدرسة متفوقين، ودخلت من خلالها مسابقة- isef: international science and engineering fair (المعرض الدولي للعلوم والهندسة)، وتأهلنا للنهائيات في أمريكا وحصلت مع زميلي في البحث على المركز الأول عن مشروعنا عن سرطان المبيض والذي حمل اسم "راعي البويضات".

وأوضح: كان سبب البحث أن 67 مريضة من كل 100 يتوفون بسبب التشخيص المتأخر، ومشروعنا اعتمد على الـ Ai (الذكاء الاصطناعي) لزيادة القدرة على تشخيص المرضى بشكل مبكر، وقدرنا عن طريق تقنيات معينة نرفع النسبة إلى 98 من كل 100 بدلا من 81 وهي النسبة الحالية. وتابع: قدمنا البحث وحصلنا على المركز الاول من مؤسسة " موهبة"، والجائزة منحة كاملة لدراسة البكالوريوس في القسم الهندسي في جامعة الملك فهد وهي الجامعة رقم 101 على مستوى العالم والأولى على مستوى الوطن العربي.