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تركيا تؤكد وفاة فتح الله جولن المعارض لأردوغان

01:00 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن

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(وكالات)

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، وفاة رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وسائل إعلام تركية، عن وفاة فتح الله جولن في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 88 عاما حيث كان يقيم منذ سنوات.

وتحمل تركيا جولن مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وكان فتح الله جولن، المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، يواجه اتهامات متكررة من السلطات التركية بقيادة محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن جولن نفى مرارًا هذه الاتهامات، مشددًا على أنه لا صلة له بتلك الأحداث.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فتح الله جولن الولايات المتحدة
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