يحط من منصب الرئاسة الأمريكية.. هاريس: لن نسمح لترامب بقيادة البلاد مرة أخرى

واشنطن- (أ ش أ)

اعتبرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أن منافسها في السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، يقلل من قدر منصب الرئيس باعتماده لغة فظة وذلك غداة إهانة المرشح الجمهوري لها باستخدام لفظا بذيئا .

وقالت هاريس في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية، (الاثنين):"إن التعليق الذي أدلى به ترامب يحط من السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي"، مشددة "بضرورة عدم السماح له بقيادة البلاد مرة أخرى"، وفق تعبيرها.

على صعيد متصل، ارتدى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الملابس الخاصة بمطاعم (ماكدونالدز) وساعد العمال فى تسليم الوجبات، بهدف السخرية من منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس التي تردد غالبا أنها عملت فى شبابها في نفس المطعم.

وقال ترامب فى نهاية محطته الانتخابية التي يفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة:"إنه لا ينسى هذه التجربة، مضيفا أن الأمر يتطلب خبرة ".

وكانت هاريس قد صرحت في أكثر من مناسبة أنها عملت في مطعم (ماكدونالدز) للوجبات السريعة، إلا أن ترامب يتهمها بالكذب زاعما أنها لم تعمل أبدا خلال فترة دراستها.