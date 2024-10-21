تنفيذ حُكم القتل بحق سعوديين لإدانتهما بالانضمام لكيان إرهابي

الرياض- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حُكم القتل في سعوديين أقدما على ارتكاب أفعال "مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس)، إن سعوديي الجنسية "أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي والتخابر مع أفراده وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره" .

وأضافت "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحُكم عليهما بالقتل، وتم تنفيذ حُكم القتل بمنطقة الرياض".