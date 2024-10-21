سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم

دبي - مصراوي:

سيطر طلاب مصر على قائمة المشاركين في "تحدي القراءة العربي" في دورته الثامنة، وبلغ عدد الطلاب المصريين المشاركين في التحدي 18 مليونا و657 ألف طالب وطالبة، من بين 28.2 مليون طالب وطالبة مشاركين من 50 دولة، وذلك بنسبة تتجاوز 66%.

وشهدت الدورة الحالية لـ"تحدي القراءة العربي"، مشاركة 28.2 مليون طالب وطالبة، من 229 ألف مدرسة، فضلًا عن وجود 154 ألف مشرف ومشرفة من 50 دولة.

وبرزت سيطرة مصر على المشاركة بهذه الدورة، إذ بلغ عدد الطلاب المشاركين من مدارس وزارة التربية والتعليم 16651479 طالبًا وطالبة، من 28741 مدرسة، إلى جانب 39119 مشرف ومشرفة.

وفاز بلقب بطل مصر الطالب أحمد حنفي حسن عبده، ومن أصحاب الهمم الطالب محمد علي جبريل.

كما حصدت مدرسة زهور الياسمين الخاصة جائزة المدرسة المتميزة، كما فازت إيمان مرسي السيد مرسي بجائزة المشرف المتميز.

الأزهر الشريف كان له حضور مميز في هذه الدورة، بمشاركة 2006242 طالب وطالبة من 9600 معهد أزهري، و7900 مشرف ومشرفة.

وفاز من الأزهر بالمسابقة الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف، ومن أصحاب الهمم الطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم.

ونجح تحدي القراءة العربي، في إحداث نقلة ثقافية بالعالم العربي، من خلال مشاركة 131 مليون طالب وطالبة من مختلف أنحاء الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية حول العالم، إلى جانب متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، في دوراته الثمانية.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وإثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في إطار "تحدي القراءة العربي" 88 مليون درهم حتى الدورة الثامنة.

وخصصت الدورة الحالية 11 مليون درهم جوائز تكريمية وتشجيعية للطلاب والمشرفين المتميزين.

وتتوزع جوائز الدورة الـ 8 كالآتي:

جوائز أبطال التحدي:

الفائز بالمركز الأول يحصل على 500 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 100 ألف درهم، والمركز الثالث على 70 ألف درهم.

جوائز المدارس المتميزة:

تُمنح مليون درهم للمدرسة الفائزة بالمركز الأول، و500 ألف درهم للمركز الثاني، و300 ألف درهم للمركز الثالث.

جوائز المشرفين المتميزين:

يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 100 ألف درهم، والمركز الثالث على 50 ألف درهم.

جوائز أصحاب الهمم:

تُمنح 200 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.

جوائز أبطال الجاليات:

تُخصص 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث.

ويسعى التحدي إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ حب لغة الضاد في نفوس الأجيال الصاعدة وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.

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