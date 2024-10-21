إيران تستنكر التهديدات بضرب منشآتها النووية

(وكالات)

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بيانًا استنكرت فيه التهديدات بشأن ضرب منشآتها النووية، قائلة إنها تتنافى مع القوانين الدولية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها، إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يعتبر مسؤولية مشتركة لدى دول المنطقة.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أنها أبلغت رفضها لهذه التهديدات عبر رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي ذلك في إطار استعداد طهران، لهجوم إسرائيلي محتمل عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري.