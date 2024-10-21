إسرائيل تهاجم نائبة ألمانية بسبب منشور "هذه هي الصهيونية"

برلين- (د ب أ)

طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، نائبة البرلمان الألماني، أيدان أوزوجوز، بتفسير منشور شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب غزة، والذي تم انتقاده باعتباره مناهضا لإسرائيل.

وقال بروسور في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "السيدة أوزوجوز تريد بناء "جسور في المجتمع"، لكنها على الإنترنت تؤجج المشاعر ضد الدولة اليهودية الوحيدة... سيكون من المرغوب فيه أن تشرح لنا جميعا ما تعنيه حقا عندما تتحدث عن الصهيونية. وبعد زلاتها المتكررة، عليها الآن أن تعلن موقفها بوضوح".

ووفقا لمكتبها، قامت أزوجوز المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بمشاركة منشور من "صوت يهودي من أجل السلام" كقصة على إنستجرام يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن المنشور تناول هجوما إسرائيليا على مستشفى في قطاع غزة، وتم تداول لقطات شاشة للمنشور الذي شاركته أزوجوز على منصة "إكس"، والذي تعذر التحقق من صحته.

وبحسب الصحيفة، يتعلق الأمر بصورة تظهر فيها أشياء محترقة، ومكتوب فوقها عبارة: "هذه هي الصهيونية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي تعرض مركز قيادة تابع لحركة حماس لهجوم.

يشار إلى أن الحركة الصهيونية ظهرت في القرن التاسع عشر بهدف إنشاء دولة قومية يهودية. وتأسست إسرائيل في عام 1948.

واعتذرت أوزوجوز عن هذا المنشور، وقالت يوم الجمعة الماضي عقب اجتماع لمجلس الحكماء في البرلمان الألماني (بوندستاج): "لقد كان من الخطأ مشاركة هذه القصة على إنستجرام. أطلب الصفح"، مضيفة أن هدفها هو بناء جسور في المجتمع والتآلف بين الناس، وقالت: "لكن هذا المنشور كان له تأثير معاكس تماما. أنأى بنفسي عنه".

وعقب المنشور قوبلت أوزوجوز بانتقادات واسعة.

وتحدث رئيس المجلس المركزي لليهود، يوزيف شوستر، عن "زلة". واتهمها الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، بنشر أفكار معادية للسامية مطالبا إياها بالاستقالة.