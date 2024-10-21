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الرئيس الإندونيسي الجديد يعلن تشكيل أكبر حكومة في تاريخ البلاد

10:05 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو

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وكالات

أعلن الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو في وقت متأخر من يوم الأحد عن أكبر حكومة في تاريخ إندونيسيا، تضم 109 أعضاء، تعبيرا عن التزامه بتشكيل حكومة قوية.

وأطلق سوبيانتو على حكومته من وزراء ونواب وزراء ورؤساء وكالات حكومية "الحكومة الحمراء والبيضاء"، في إشارة إلى ألوان علم إندونيسيا.

وتولى سوبيانتو، الذي أصبح الرئيس الثامن لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، منصبه يوم أمس الأحد.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة جوكو ويدودو تتكون من 34 وزيرا ورئيس وكالة حكومية.

وتضم الحكومة الجديدة سياسيين من ائتلاف من سبع أحزاب دعمت فوز سوبيانتو في الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى شخصيات مرتبطة بحكومة ويدودو، الذين أعيد تعيينهم للاستمرار في وظائفهم. وقال محللون إن هذه الخطوة كانت مكافأة سياسية لويدودو على دعمه الضمني في الانتخابات.

وكان سوبيانتو منافسا قديما للرئيس السابق الذي يتمتع بشعبية بالغة جوكو ويدودو، حيث نافسه على الرئاسة مرتين ورفض الاعتراف بهزيمته في كلا المناسبتين، عامي 2014 و 2019.

لكن ويدودو عين سوبيانتو وزيرا للدفاع بعد إعادة انتخابه، مما مهد الطريق لتحالف رغم اختلاف الانتماءات الحزبية السياسية.

وبدعم من ويدودو، حقق سوبيانتو فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية المباشرة التي جرت في فبراير الماضي، متعهدا باستمرار السياسات.

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو جوكو ويدودو
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