الإعصار أوسكار يصل إلى اليابسة في شرقي كوبا

وكالات

وصل الإعصار أوسكار مساء الأحد إلى اليابسة في شرقي كوبا، الجزيرة التي تعاني من انقطاع واسع في التيار الكهربائي، بعد أن ضرب جنوب شرقي جزر الباهاما.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن مركز العاصفة وصل إلى محافظة جوانتانامو الكوبية، بالقرب من مدينة باراكو مساء الأحد. وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة قرب 130 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار عبر شرقي كوبا ليل الأحد وصباح يوم الاثنين.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول من 2 ,15 إلى 5 ,30 سنتيمتر من الأمطار في شرقي كوبا حتى صباح يوم الأربعاء، مع توقع أن تشهد بعض المواقع المعزولة هطولًا للأمطار يصل إلى 72 ,45 سنتيمتر.

ومن المتوقع أيضا حدوث ارتفاع في مستوى البحر يصل إلى 91 ,0 متر في بعض المناطق على الساحل الشمالي لكوبا.

كما يتوقع المركز الوطني الأمريكي، أن يضعف الإعصار أوسكار فوق شرقي كوبا قبل أن ينتقل إلى الشمال الشرقي ويقترب من جزر الباهاما الوسطى يوم الثلاثاء، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وكان مركز الإعصار يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شرق-جنوب شرق باراكو، أو حوالي 80 كيلو متر شرق-شمال شرق جوانتانامو. وكانت العاصفة تتحرك في اتجاه الغرب-الجنوب الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة.

ووصل أوسكار إلى جزيرة جريت إناجوا في جزر الباهاما في وقت مبكر من صباح الأحد. وكان من المتوقع أن ينتج عنه ارتفاع خطير في مستوى البحر، مما قد يؤدي إلى فيضانات ساحلية كبيرة هناك وفي مناطق أخرى من جنوب شرقي جزر الباهاما.

ويأتي وصول الإعصار في الوقت الذي تحاول فيه كوبا التعافي من أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي منذ عامين على الأقل، والذي ترك الملايين بدون كهرباء لمدة يومين الأسبوع الماضي. وتم استعادة بعض خدمات الكهرباء يوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن وزير الطاقة الكوبي فيسينتي دي لا أو ليفي قوله إن الجهود جارية لاستعادة إمدادات الكهرباء لجميع الوصلات بشكل تدريجي بحلول يوم غد الثلاثاء. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع عصيبة، حيث تسببت الرياح القوية في حدوث مشكلات في العديد من محطات الطاقة، مما اضطر السلطات إلى إعادة تشغيل الشبكة عدة مرات.

وتواجه كوبا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ الثورة التي قادها فيدل كاسترو في عام 1959.

وبسبب الحالة السيئة للبنية التحتية القديمة – والتي يرجع السبب فيها جزئيا إلى الحصار التجاري الأمريكي الذي يمتد لأكثر من 60 عاما – تتوقف محطات الطاقة في كوبا بانتظام وتحتاج إلى إصلاحات سريعة. ويعتبر انقطاع الكهرباء أمر شائع في جميع أنحاء البلاد.

وأنحى دي لا أو ليفي باللائمة في المشكلات الحالية على الحصار الأمريكي، قائلا إنه يعيق قدرة كوبا على تأمين الوقود وقطع الغيار اللازمة لمنشآتها الكهربائية.